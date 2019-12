Täter spielten «Kampfhund gegen Chihuahua» mit Opfer

Nach dem Verprügeln bezeichneten sie ihn als «schwule Sau» und drohten ihm, sein Gesicht mit einem Messer zu zerschneiden, würde er nicht sofort abhauen. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und litt danach monatelang an Angst und Albträumen, die der Opferanwalt mit dem «traumatisierenden Erlebnis» in Zusammenhang stellte.

Die drei Haupttäter sind bereits verurteilt. Sie haben die Strafe akzeptiert – nicht so der vierte Tatbeteiligte. Sozialhilfeempfänger S. aus dem Klybeckquartier, ein heute 23-jähriger Schweizer mit serbischen Wurzeln und ohne Ausbildung, focht den Strafbefehl wegen Gehilfenschaft an. Er wollte die Busse und die Verfahrenskosten von über 2000 Franken nicht hinnehmen. «Ich bezahle nicht für etwas, das ich nicht getan habe», sagte er vor dem Prozess. Zwar bestritt S. nicht, mit den drei anderen im Schützenmattpark gewesen zu sein, jedoch will er nur danebengestanden haben, als die anderen zuschlugen. Auch will er einen der Schläger weggezogen und aufgefordert haben, mit dem Angriff aufzuhören.

Verwerflicher Humor

Das Opfer hingegen beschuldigte S., bei dem Spiel «Kampfhund gegen Chihuahua» eine aktive Rolle und nur wenige Meter danebengestanden zu haben. Auch stritt der Beschuldigte nicht ab, dass unter den Jungen zuvor darüber gesprochen worden sei, in den Park «Schwule klopfen» zu gehen. Der 23-Jährige wollte das aber nur als Witz verstanden ­wissen, worauf er vom Opfer-Verteidiger zu hören bekam, wie «enorm verwerflich» dieser Pseudohumor ist.

Für den Opferanwalt war es ein klarer Fall von Mittäterschaft. S. sei vor Ort gewesen und habe sich direkt an der Suche nach Homosexuellen beteiligt, weshalb er auch in das Toilettenhaus mitgegangen sei. Der Opfer­anwalt sagte, die Tat sei nicht spontan entstanden, sondern quasi ein Hobby der Haupttäter gewesen. Und S. habe deshalb gewusst, bei was er da mitmache. Da es Tage zuvor schon zu mehreren ähnlichen Fällen im Schützenmattpark gekommen sei, kannte der Beschuldigte den Modus Operandi und war deshalb «Teil einer Gruppe mit klarem Entschluss».

S. lief im Gesicht rot an, als er die Ausführungen des Opferanwaltes hörte. Der Verteidiger von S. verlangte vom Gericht, den Fall nicht durch die Brille der Stimmungsmache eines Opferanwaltes zu betrachten, sondern von rein juristischen Standpunkten aus. S. müsste, damit ihm tatsächlich sogenannte psychische Gehilfenschaft vorgeworfen werden könnte, eine aktive Rolle eingenommen haben. Er müsste die Täter angefeuert, ermuntert und animiert haben.