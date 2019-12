Täter nach Einbruch gefasst

Um etwa 15 Uhr wurde am vergangenen Freitag in eine Liegenschaft in der Feldbergstrasse eingebrochen. Da die Kantonspolizei umgehend eine Fahndung einleitete, konnten mutmassliche Täter bereits festgenommen werden.

Eine Büroangestelle, die in der Liegenschaft arbeitet, habe ein lautes Krachen gehört, teilt die Polizei mit. Sofort ging sie in ein anderes Büro nachschauen. Sie stellte einen unbekannten Eindringling fest, der daraufhin die Flucht ergriffen hatte.

Dank einer guten Personenbeschreibung konnte die Polizei Basel-Stadt kurz danach die mutmasslichen Täter, einen 52-jährigen Italiener sowie einen 22-jährigen Deutschen, welcher sich ebenfalls am Tatort aufgehalten haben soll, festnehmen.