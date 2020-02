Swisscom-Panne legt Basel lahm – Entwarnung

Von der Panne war auch die Nordwestschweiz betroffen. Gemäss der Informationsplattform Alert.Swiss funktionierten die Notfallnummern in Basel, Bettingen und Riehen während etwa einer Stunde nicht. Die Polizei Basel-Stadt war in dringenden Notfällen unter einer Handy-Nummer erreichbar. Um 1.09 Uhr wurde via Alert.Swiss Entwarnung gegeben, die Störung in Basel-Stadt sei behoben. Sollten die Nummern 112, 117, 118, 144 dennoch nicht funktionieren, so seien die Blaulichtorganisationen im Notfall weiterhin unter 079 322 20 44 und 079 548 12 78 erreichbar.

Meldung von Alert.Swiss für den Kanton Basel-Stadt

Vom Ausfall des Telefonfestnetzes war gemäss einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft auch das Baselbiet betroffen. Die regulären Notrufe 112, 117, 118, 144 funktionierten jedoch – anders als in Basel-Stadt – laut Polizei ordnungsgemäss. Die Baselbieter Polizei gab gegen 00.30 Uhr Entwarnung, die Störung im Festnetz sei behoben. Auch Polizeidienststellen anderer Kantone teilten vor 1 Uhr mit, dass das Festnetz wieder problemlos laufe.