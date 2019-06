Superkräfte allein helfen jungen Familien nicht

Wir sind ein perfekt eingespieltes, gut funktionierendes Team. Solange kein Zug ausfällt oder eben Schulferien sind. Dann sind wir als Familie gefordert. Wie flexibel sind wir? Wie flexibel können wir überhaupt sein? Kindergartenfreie Zeit bedeutet zusätzliche Fremdbetreuung, bedeutet wiederum zusätzliche Ausgaben. In unserem Fall würden zu den bestehenden monatlichen Kita-Fix­kosten von knapp 1000 Franken pro Woche noch 170 Franken dazukommen. Also versuchen wir, die Zusatzbetreuung möglichst zu umgehen, indem wir während dieser Zeit den Arbeitsrhythmus an unsere Situation anpassen: Wir arbeiten vermehrt abends und am Wochenende und ziehen unsere Überstunden ein. Vorausgesetzt, der Arbeitgeber macht mit, was nicht immer möglich ist.

Es ist ein Sondereffort, aber wir leisten ihn gerne. Ich liebe meinen Job, mein Mann liebt seinen und beide lieben wir unseren Sohn. Damit geht es uns wie vielen anderen berufstätigen Eltern in der Schweiz. Die alles geben, um Familie und Arbeit zu vereinbaren, dabei aber oft an ihre Grenzen stossen. Weil die Voraussetzungen dafür nicht gegeben, die Möglichkeiten begrenzt sind. Weil Gleichstellungs- und Familienpolitik nicht die Stärke der Schweiz sind.

Umso erfreulicher sind politische Erfolge wie derjenige, den die Grünen am Mittwoch in Basel-Stadt erzielt haben: zwanzig Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub für Kantonsangestellte; doppelt so viel wie bisher. Das Geschäft wird nach der Stellungnahme der Regierung zwar erneut im Parlament beraten. Da die Befürworter klar in der Mehrheit sind, stehen die ­Chancen für einen verbindlichen definitiven Beschluss aber gut.

Noch besser wäre, die neue Regelung würde nicht nur für das Staatspersonal gelten, sondern für alle. Doch dies zu ändern, liegt nicht in der Kompetenz der Kantone. Elternurlaub ist Sache des Bundes, und dieser scheint alles andere als gewillt, die bestehende Praxis zu ändern. Zur hängigen Volksinitiative, die einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub für alle fordert, sagt der Bundesrat entschieden Nein. Selbst zwei Wochen sind ihm zu viel. Seine Überzeugung: 14 Wochen Mutterschaftsurlaub müssen reichen, mehr kann sich die Schweiz nicht leisten. 345 Tage reguläre Mindestzeit beim Militär sind für den Finanzhaushalt aber kein Problem.

Eine ärgerliche, konservative Haltung, die die traditionellen Geschlechterrollen zementiert und den gesellschaftlichen Wandel ausblendet. Aber wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass das Frauenstimmrecht erst 1971 eingeführt wurde. Die Schweiz war damit eines der letzten europäischen Länder, die ihrer weiblichen Bevölkerung die vollen Bürgerrechte zugestanden. Bis die Frauen in allen Kantonen abstimmen und wählen konnten, vergingen noch weitere 20 Jahre. Im Kanton Appenzell Innerrhoden dauerte es sogar bis 1990. Auch für die Einführung des Mutterschaftsurlaubs brauchte die Schweiz länger als alle anderen Länder in Europa. Der Volksentscheid dazu fiel erst 2005, obwohl der Verfassungsauftrag an den Bund seit 1945 bestand.