Süditaliener will Art Basel erobern

1998 kündigte er nach dreizehn Jahren seinen sicheren Beamtenjob und war nur noch in der Kunstbranche tätig. «Die Bahn, der Staat – das war nichts für mich», sagt Spina. In der Zwischenzeit hatte er eine neue Liebe gefunden. Als auch diese Beziehung in die Brüche ging, kehrte er 2002 wieder zurück in den Süden, zurück in die Heimat. In Venedig lebt heute noch seine Tochter; sie ist 18 Jahre alt und im Moment bei ihrem Vater am Meer zu Besuch.

Wieder in Kalabrien, versuchte sich Spina als Gastronom, und in seiner Freizeit malte er. «Ich machte das für mich. Es gefiel mir zu experimentieren; ich setze um, was ich in all den Jahren in Venedig an Erfahrungen gesammelt hatte.» Seine Freunde und Bekannten machten sich über ihn lustig; sie nahmen seine Leidenschaft für die Kunst nicht ernst. Er machte aber weiter; heute lebt er von seiner Malerei. «Zwar bescheiden, aber mir reicht es.»

Abfall im Fischbauch

Neo-Pop-Art nennt sich das, was Spina macht. Dazu verwendet er oft Materialien, die eigentlich in den Abfall gehören, stattdessen aber auf dem Boden landen, in der Wiese oder im Meer – im Bauch der Fische. Aludosen, Plastik, Flugblätter, Batterien. Sogar alte Smartphones. Der ökologische Aspekt prägt Spinas Arbeit. «Die Leute sollen sich Gedanken darüber machen, wie sie etwas wiederverwerten können, bevor sie es während des Autofahrens einfach aus dem Fenster schmeissen», sagt er.

Ein Paar betritt die Galerie und verlässt sie wenig später mit einem Bild unter dem Arm: zwei sich küssende Fische aus Holzresten im kristallblauen Meer. Der Fisch ist Spinas Markenzeichen. Auch wir verabschieden uns, in den Händen das Porträt der Frau mit der Art Basel im Haar. «Salutatemi Basilea.» Liebe Grüsse nach Basel.