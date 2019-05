Südanflüge verschmutzen Gartenbad

Die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung am 11. Mai laufen seit Ende März. Zuerst werden die Golfbälle aus den Becken gefischt und später als Occasionsbälle verkauft, wie Peter Portmann ausführt. Sand, Laub und anderer Schmutz – zum Beispiel die Hinterlassenschaft von Enten – werden mit grossen Saugwagen entfernt und entsorgt. Im Gegensatz zu anderen Bädern sei im Bachgraben auch die Algenbildung gross, erklärt Portmann. Das Kerosin aus den Flugzeugen, die immer wieder über das Bad donnern, bekomme den Algen anscheinend sehr gut.

Weniger Badegäste

Insgesamt sechs Personen sind derzeit damit beschäftigt, das Gartenbad Bachgraben wieder auf Vordermann zu bringen. Leitungen und Wasserhähne, die im Winter ausser Betrieb waren, werden wieder flottgemacht. Ballfangnetze für den Golfplatz werden abgebaut, Sprungbretter und Duschen wieder aufgebaut.

Tanks, Pumpen und ein Gewirr von Leitungen. Für die Journalistinnen und Journalisten öffnet Portmann die Türen zu den technischen Räumen. Man sieht grosse Wassertanks, Pumpen und ein Gewirr von Leitungen. Mit diesen Anlagen wird das Badewasser filtriert, chloriert und mit Säure versetzt, damit der PH-Wert nicht zu hoch steigt.

Je mehr Gäste sich im Bad befinden, umso mehr Frischwasser wird zugeführt. «Rund 50 Liter Frischwasser pro Badegast sind die Norm», erklärt Portmann. Trotz aller Technik müssen von Gesetzes wegen dreimal täglich die Wasserwerte von Hand kontrolliert und aufgeschrieben werden. «Gemessen werden gebundenes Chlor, PH-Wert und Chlor», sagt Portmann.

Wenn es heiss ist, strömen täglich mehrere Tausend Leute ins Bachgraben. «An Spitzentagen besuchen uns rund 7000 Badegäste», sagt Portmann. Er weiss aber von Zeiten, lange ist es her, als bis zu 10'500 Menschen täglich das Gartenbad Bachgraben bevölkerten. Seit man wieder im Rhein baden kann, sei die Konkurrenz grösser. Dazu kommt, dass heute sehr viele ihr Geld mühsam hervorkramen müssen – es dauere einfach länger, bis die Leute im Bad seien. «Früher haben die Gäste mit den abgezählten Münzen vor dem Eingang gewartet», erzählt Portmann.

Hochseedampfer

Speziell am Gartenbad Bachgraben ist im Übrigen, dass die Kantonsgrenze mitten durch das rund 50'000 Quadratmeter grosse Areal verläuft – auf der Liegewiese ist der Grenzstein gut sichtbar. Und nicht zuletzt bedarf auch die Architektur einer speziellen Erwähnung: Das Bad wird immer wieder von Architekturstudenten besucht. Repetitive Strukturen, eine klare Formensprache sowie spärlich gesetzte Farb- und Materialkontraste charakterisieren die Flachdachbauten aus Sichtbeton. So erinnern die Gebäude mit Baujahr 1962 an einen Hochseedampfer. Ihm sei gewünscht, dass er am 11. Mai erfolgreich in See sticht und eine gute Saison 2019 hat. Sie dauert übrigens bis zum Sonntag, 8. September.