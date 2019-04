Streit um staatlich verordnete Poller

Anfang November hatte der Gartenbauunternehmer und FDP-Politiker Marcel Schweizer genug. Er schrieb dem Riehener Gemeinderat einen Brief. Grund für die Verärgerung war der Zugang für Lastwagen zum Gewerbegebiet Rüchligweg, wo Schweizer einen seiner Stützpunkte hat. «Wenn grosse Dreiachsen-Lastwagen vom Friedhof Hörnli her nach rechts abbiegen wollen, zum Beispiel weil sie uns grosse Ballen Rollrasen bringen, müssen sie die gesamte Gegenfahrbahn ausnützen, um in Millimeterarbeit in die Zufahrtsstrasse einbiegen zu können», sagt Schweizer. «Es ist fast unmöglich für die Chauffeure, hier die Kurve zu fahren.»