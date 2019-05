Streit um Bordell geht in die nächste Runde

Zwei Monate nach Erhalt des schriftlichen Urteils muss der FKK-Saunaclub an der Amerbachstrasse 45 dichtmachen. So hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt entschieden. Mit dem Urteil stützt das Verwaltungsgericht einen Entscheid der Baurekurskommission vom Frühling 2018. Die Behörde hatte damals befunden, dass es rechtens sei, dem Bordell eine Umnutzung zum Sexbetrieb nicht zu gewähren. Vor Jahren hat diese Änderung das Bau- und Gastgewerbeinspektorat eingefordert, weil das Freudenhaus in dem Kleinbasler Hinterhof unter der Sparte Fitnessclub lief. Die Nachbarn bemerkten allerdings, dass dort eine spezielle Art der körperlichen Ertüchtigung betrieben wurde, worauf die Behörden aktiv wurden.