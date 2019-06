Streikerinnen dürfen weiter arbeiten

Zwei Mitarbeiterinnen beim Basler Kunstmuseum wurden am 20. Juni entlassen, weil sie am 14. Juni beim Frauenstreik mitgemacht hatten. Nun sollen sie eine zweite Chance erhalten, wie das Kunstmuseum am Montag mitteilte. Direktor Josef Helfenstein habe dies in Absprache mit Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) entschieden.