Strafanzeige gegen Basler König-Faysal-Moschee

Es sei nicht das erste Mal, dass die König-Faysal-Moschee an der Friedensgasse in Basel mit extremistischen Tendenzen auf sich aufmerksam mache, teilt die SVP Basel-Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung mit. «Wie in der Vergangenheit bereits bekannt wurde, verkehrten auch zwei radikalisierte junge Männer in dieser Moschee, bevor sie als IS-Kämpfer in das syrisch-irakische Konfliktgebiet reisten und dort im Krieg starben», heisst es. Zudem würden auch Personen der radikalislamistischen Koranverteilaktion «Lies» in dieser Moschee verkehren sowie der Vater der beiden Baselbieter Schüler, die ihren Lehrerinnen den Handschlag verweigert und die Handschlag-Affäre ausgelöst hatten.