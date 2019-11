Starköche im Duell

Zum 28. Mal füllt sich die Messe­halle vom 16. bis zum 20. November mit Fachleuten aus der ­Gastgeberbranche. Dies hat ­seinen Grund: An der internationalen Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Take-away und Care, Igeho präsentieren rund 650Aussteller aus 19 Ländern ihre neusten Kreationen und ­Innovationen, erzählt Corinne Moser, Kommunikationsverantwortliche und Messeleiterin. Besucher könnten sich ausserdem auf eine spektakuläre Kochshow mit preisgekrönten Köchen freuen, sagt sie. «Die Igeho gilt als Branchentreffpunkt. Wer in der Szene arbeitet, kommt an die Messe.»