Stadtcasino: Noch ein halbes Jahr bis zur Eröffnung

Jahrelang wurde gebaut und renoviert, jetzt sind die Gerüste endlich weg. Während am Stei­nenberg die Fassade des renovierten und neu unterkellerten ­Musiksaals in altneuer Pracht ­erstrahlt, wird gegen die Barfüsserkirche hin der Erweiterungsbau von Herzog & de Meuron unverhüllt sichtbar. Sein grosszü­giges Foyer eröffnet neu vom Barfüsserplatz her den Zugang zum ­Altbau von 1876. Neu sind der ­Musiksaal und der vordere Teil des Stadtcasinos durch einen Durchgang, die «Konzertgasse», voneinander getrennt.