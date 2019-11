Staatsanwaltschaft sucht offen nach Chaoten

Die gewalttätigen Übergriffe spielten sich im Rahmen der Pnos-Demonstration und der weitaus grösseren Gegendemonstration vor rund einem Jahr ab. «Bis anhin wurde gegen 33 Erwachsene und zwei Jugendliche ermittelt», schreibt Peter Gill von der Staatsanwaltschaft. 20 weitere Personen konnten bislang noch nicht identifiziert werden. «Da sich bis anhin niemand gemeldet hat, werden die Fotos der gesuchten Personen veröffentlicht.» Ihnen wird unter anderem Angriff, Landfriedensbruch, Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte wie auch Störung des öffentlichen Verkehrs vorgeworfen.

Sämtliche Bilder können auf der Webseite der Staatsanwaltschaft eingesehen werden.

Ob die gesuchten Chaoten von Seiten der Pnos oder von linker Seite stammen, kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Nur so viel ist klar: «Wer sich stellt, dessen Bild wird wieder gelöscht», wie Peter Gill gegenüber der BaZ sagt.

«Für die Justiz in einem demokratischen Land ist die Steckbrief-Fahndung unwürdig»Christophe Notz, Mitglied des «Grauen Blocks»

Vor ungefähr einem Jahr hatte die Polizei eine Kundgebung der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) auf dem Messeplatz bewilligt. Die rund 30 Pnos-Anhänger wollten gegen den europäischen Migrationspakt demonstrieren. Zur gleichen Zeit begaben sich um die 2'000 Gegendemonstranten auf die Strassen, um gegen diese Pnos-Kundgebung zu protestieren. Die Lage eskalierte und es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Linksextremen, Rechtsextremen und der Basler Polizei. Zwei Polizisten wie auch fünf Demonstranten wurden dabei verletzt.

Am vergangenen Freitag demonstrierte der sogenannte «Graue Block» für ein nazifreies Basel und gegen das Vorgehen der Basler Staatsanwaltschaft. Die rund 50 Teilnehmer kritisierten vor allem die Fahndungsmethode der Stawa: «Wir verurteilen diesen Wild-West-Online-Pranger. Die Politik der Behörden ist extrem repressiv», sagten die Teilnehmer.

Die Demo vor einem Jahr wäre friedlich geblieben, hätte die Polizei sich nicht so aufgeführt. Der «Graue Block» bestand vor allem aus beunruhigten Eltern, die den Behörden in friedlicher Weise zeigen wollten, dass man mit der Praxis der Online-Fahndung nicht einverstanden ist. Nachdem die unverpixelten Fotos nun veröffentlich sind, zeigt sich ein Mitglied des «Grauen Blocks» Christophe Notz verärgert: «Für die Justiz in einem demokratischen Land ist die Steckbrief-Fahndung unwürdig.»

Bei Fahndungsfotos gilt Dreistufenmodell

Laut Staatsanwaltschaft Basel entspricht die Veröffentlichung der Fahndungsfotos dem Vorgehen, das 2013 von der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK) beschlossen wurde. Es handelt sich dabei um das sogenannte Dreistufenmodell: In einem erste Schritt wird die Veröffentlichung angekündigt. Wenn sich innert einer Woche niemand meldet, so werden die Bilder in einem zweiten Schritt verpixelt veröffentlicht. Meldet sich daraufhin immer noch niemand, so kommen die Fotos unverpixelt ins Netz.