Spitalausbau nach Fusions-Nein auf der Kippe

Mit dem Entwicklungsschritt will das Universitätsspital hauptsächlich die Voraussetzungen für die Zugänglichkeit zu komplexen ambulanten Behandlungen verbessern. Das ambulante und das stationäre Geschäft sollen entflochten werden, um die Effizienz zu erhöhen, die Arbeit der Mitarbeitenden zu vereinfachen und die Wartezeiten für die Patienten zu verkürzen.

Sind das Klinikum 2 und die neuen Infrastrukturbauten auf der Westseite des «Campus Gesundheit» erst mal errichtet, so ist die im Masterplan von 2011 beschlossene Infrastrukturentwicklung grossmehrheitlich beendet. Für die nächste Zukunft jedenfalls. Denn beim Perimeter B handelt es sich um die letzte Baureserve auf dem Campus.

Über die Freigabe des Vor­projekts wird sich der Verwaltungsrat des Universitätsspitals voraussichtlich erst vor Ende Jahr verlauten lassen, wie Verwaltungsratspräsident Robert-Jan Bumbacher erläuterte. Trotzdem stehen noch einige Fragen im Raum, «die uns in der Gegenwart beschäftigen». Die gescheiterte Spitalfusion «zwingt uns dazu, unsere Absichten und Pläne ­kritisch zu hinterfragen». Ein grundlegender Strategiewechsel sei jedoch nicht angedacht.

«Können wir es uns leisten?»

Es bleibe oberstes Ziel, das Unispital als eine der Grundver­sorgung der Basler Bevölkerung verpflichtete und gleichzeitig führende universitär-medizinische Institution in der Schweiz zu positionieren. «Im Zentrum unserer Überlegungen und der Überlegungen der Architektenteams standen und stehen dabei die Patienten.»

Um dieses Ziel zu erreichen, «müssen wir in die Zukunft – in Menschen, Wissen, aber auch in Infrastruktur – gerade in Basel als Life-Sciences-Standort – investieren». Andererseits müsse die Frage gestellt und beantwortet werden, «ob wir uns das finanziell überhaupt leisten können», zumal das Universitätsspital das Geld hierfür selbst aufbringen muss. Bumbacher: «Wir verfügen über eine starke Eigenkapital­basis, und unsere Anstrengungen zur laufenden Verbesserung unserer betrieblichen Produktivität zeigen Früchte.» Für die nachhaltige Finanzierbarkeit brauche es jedoch eine weitere Steigerung der betrieblichen Produktivität.

Der Masterplan aus dem Jahr 2011 operiert mit einem Kostenrahmen von 1,2 Milliarden ­Franken. Die Baukosten allein für den Perimeter B betragen rund 300 Millionen Franken. Bestenfalls könnten die Erweiterungsbauten ab 2026 genutzt werden. Dies setzt voraus, dass ab 2022 gebaut werden kann.