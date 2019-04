Spaziergang der Mini-Schweine

Nera und Nino sind zwar noch jung, aber bereits erfahrene Minipig-Eltern. Der aktuelle Wurf ist bereits ihr fünfter. Die ersten drei Wochen verbrachte Nera mit ihren Jungen im Stall, heisst in einer Mitteilung des Zollis. Seit einigen Tagen sind die zwei schwarzen und sechs gescheckten Jungen jedoch alt genug, um die ersten Ausflüge ins Freie zu wagen. Nach den ersten Trainingseinheiten im vertrauten Stall, geht es nun jeden Morgen auf dem Besucherweg bis ins Aussengehege. Am Nachmittag kehrt die Schar wieder in den Stall zurück. Der Spaziergang ist für die Minipigs Training, Beschäftigung und Gymnastik in einem, wie der Zolli Basel in einer Medienmitteilung vermelden liess.

Was Schweinchen nicht lernt…

Wichtig ist, dass die Kleinen von Beginn weg lernen, dass sie bei der Mutter bleiben müssen. Denn die Verlockung ins Grüne am Wegesrand zu verschwinden, ist für die neugierigen Schweinchen gross. Die Kinder, welche freiwillig im Kinderzoo mitarbeiten, helfen beim Umzug mit. Dabei ist Teamarbeit gefragt: Eine Gruppe Kinder geht in einer Reihe voraus, gefolgt von einer Person mit einem Futterkessel mit Kartoffelstücken als Lockmittel. In der Mitte des Umzugs marschieren dann die Protagonisten, die heranwachsenden Minipigs. In gebührendem Abstand sorgt eine weitere Reihe Kinder dafür, dass kein Junges zurückbleibt. Die Kinder sind alle mit einem Besen ausgerüstet, der zum Einsatz kommt, wenn sich eines der Jungtiere zu weit von der Mutter entfernt. Meist reichen damit leichte Bewegungen aus, um die Jungen zur Mutter hin zurück zu lenken. Laut des Zollis zeigen sich die Kleinen dabei von einer sehr gelehrigen Seite.

Was einfach aussieht, hat es aber durchaus in sich. Vielen Kindern fällt es schwer, den Überblick zu behalten und sich trotz des Gewusels ruhig immer zu bewegen. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, welche den Umzug begleiten, haben deshalb neben den Tieren vor allem die Kinder im Blick und geben ihnen laufend Tipps.

Kein Tag wie der andere

Neben den jungen Minipigs sorgen zurzeit junge Zwergziegen und frisch geschlüpfte Seidenhühner für Betrieb. Im Jahr 2018 leisteten freiwillig mitarbeitende Kinder und Jugendliche unter sorgfältiger Anleitung des Tierpflegepersonals rund 4100 ganz- oder halbtägige Einsätze.

Die Mitarbeit im Kinderzolli steht Kindern ab acht Jahren offen.