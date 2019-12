So wird das neue Hotel im Märthof

Der Basler Grossverteiler Coop baut eine seiner prestigeträchtigsten Liegenschaften in der Stadt Basel grundlegend um. Bis Mitte 2021 soll am Marktplatz ein neues Boutiquehotel in der gehobenen Viersternkategorie entstehen. Mit den Bauarbeiten wird bereits nächste Woche begonnen, wie Coop-Sprecher Urs Meier bestätigt. Damit erhält die Basler City an bester Innenstadtlage auch ein neues Restaurant sowie eine Bar. «Das historische Gebäude, in dem zuletzt der Elektronikhändler Interdiscount untergebracht war, soll 120 Jahre nach seiner Erstellung in neuem Glanz erstrahlen», verspricht Meier.