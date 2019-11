So soll Basels Norden entwickelt werden

Um die anstehende Transformation zu koordinieren und zu vermitteln, will die Regierung einen Stadtteilrichtplan für die betroffenen Quartiere Kleinhüningen und Klybeck erstellen. Dieser soll wie der kantonale Richtplan behördenverbindlich festgesetzt werden. Sie beantragt beim Grossen Rat einen Kredit von rund 5,8 Millionen Franken.

Baudirektor Hans-Peter Wessels stellt die Ideen der Basler Regierung vor. Foto: Florian Bärtschiger

Die Erarbeitung des Stadtteilrichtplans sei ein wichtiger Kommunikations- und Partizipationsprozess, schreibt die Regierung weiter. Sie will deshalb die Grundeigentümer, interessierte Firmen und Organisationen und die Bevölkerung teilhaben lassen. Zusammen mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel will der Kanton einen entsprechenden Mitwirkungsprozess in Gang bringen.

Eine Idee für eine Grünfläche im neuen Quartier: Ein Gleispark. Visualisierung: Nightnurse Images

Als Grundlage für die weitere Planung hat die Regierung ein Konzept in Auftrag gegeben. Erstellt wurde dieses von einem in der Medienmitteilung nicht genannten externen Planungsteam, begleitet durch Fachstellen und Experten des Kantons. Dieses Planungsteam griff wiederum auf bisherige Vorstudien und die Empfehlungen einer Quartierbegleitgruppe für die Stadtentwicklung aus dem Jahr 2014 zurück.