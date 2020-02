So sieht das neue Roche-Hochhaus von oben aus

Der Bau 1 von Roche mit seinen 178 Metern hat die Silhouette von Basel verändert. Nun kommt ein noch grösserer Turm hinzu. Schon seit Monaten wird intensiv am Roche-Bau 2 gebaut. Mit 104 Metern Höhe sei die Hälfte des Neubaus erreicht, sagt Roche-Mediensprecher Karsten Kleine. «Parallel zu dem Rohbau läuft in den unteren Stockwerken bereits der Fassaden- und der Innenausbau», so Kleine. «Wir sind sehr gut im Zeitplan und sehr zufrieden mit dem Baufortschritt.» Bis Ende Jahr soll die Zielhöhe erreicht sein.