So leidet eine Qualle im Ozeanium

Mit dieser Aktion will Greenpeace das Leiden von Fischen in einem Grossaquarium wie dem Ozeanium aufzeigen. Fische würden sich in solchen Becken nicht artgerecht Bewegen und monoton im Kreis schwimmen. Daneben standen Aktivisten mit Transparenten wie: «Meeresschutz sieht anders aus» oder «Fische schützen, nicht fangen».

«Wir wollen mit der Aktion aufzeigen, was das Ozeanium in Wirklichkeit ist, nämlich ein Klotz mit Fischen drin», sagt Zoë Roth, Pressesprecherin der Regionalgruppe Greenpeace Basel. Aus ihrer Sicht fände der Schutz der Meere vor Ort statt, und nicht auf der Heuwaage, wie der Zolli dies behauptet, der das Ozeanium für rund 100 Millionen Franken realisieren will. «Der Zolli will kein Becken mit Plastikmüll zeigen, um die Besucher zu sensibilisieren. Er möchte nur die schönen Seiten der Unterwasserwelt präsentieren», sagt Roth. Greenpeace stellt den pädagogischen Lerneffekt der Besucher in Frage. «Es gibt keinen Nachweis, dass die Leute etwas lernen. Das Bildungsargument zählt für uns nicht.» Für Greenpeace sehe Meeresschutz so aus, dass in den Weltmeeren nicht nach Erdöl gebohrt werde, weil dies zu Verschmutzungen führen könne.

Und für Roth sind auch Getränkehersteller wie Coca-Cola, Unilever oder Nestlé an der Plastikverschmutzung der Meere schuld. Die Plastik- und Pet-Flaschen dieser Fabrikanten landen vor allem in Drittweltländern im Meer, da die Leute dort keine Kehrichtverbrennungsanlagen kennen und das Meer als Müllhalde nutzen. «Diese Konzerne sollten auf Mehrweg- anstatt auf Einwegverpackungen setzen», sagt Roth. Für die Aktion hat Greenpeace bei den Behörden keine Bewilligung eingeholt. Zwei patrouillierende Polizisten schritten allerdings nicht ein und hinderten die Aktivisten nicht daran, ihre Art der Mummenschanz aufzuführen.

Offener Brief an Zolli

Zeitgleich mit der Aktion von Greenpeace versendete Ocean Care einen offenen Brief. Die Organisation zum Schutz der Meere fordert von Zollidirektor Olivier Pagan, dass er offen lege, welche Fische er im Ozeanium anzusiedeln gedenke. «Im März 2010, also vor mehr als neun Jahren, wandte sich Ocean Care mit der Bitte um Informationen über die Pläne der Arten, die zur Schau gestellt werden sollen, an Sie.»

Neun Jahre später nun informiere der Zolli die Öffentlichkeit noch immer nicht über die Art der Fische. Ocean Care wirft dem Zolli kurz vor der Volksabstimmung über das Ozeanium am 19. Mai Intransparenz und Unseriosität vor. «Ein Bürgerentscheid», wie Ocean Care die Abstimmung nennt, solle stets auf den bestmöglich verfügbaren Informationen basieren.