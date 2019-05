So gross wird das Ozeanium

Leute von der BastA!, den Grünen oder der SP zeigten zudem auf, wie sie sich das Leben der Fische im Ozeanium vorstellen. Hierzu besorgten sie kleine Gipsfische aus Barcelona und steckten sie in Trinkgläser. Diese Art einer Streetperformance wollen die Gegner des Ozeaniums heute während des ganzen Tages in der Stadt verteilen und so auf den sozialen Medien auf ihre Nein-Kampagne aufmerksam machen.

Demo nicht bewilligt

Vor Ort war auch ein Vertreter der Kantonspolizei Basel-Stadt und sprach mit Grünen-Grossrat Thomas Grossenbacher über die Aktion. Gemäss Daniel Hofer, Sprecher des Baudepartements, sei die Performance illegal gewesen und hätte auch keine Bewilligung in dieser Form erhalten.

Mitarbeiter der Baselland-Transport AG (BLT) waren ebenfalls auf dem Platz. Sie schauten, dass es zu keinen Zwischenfällen zwischen Trams und den Aktivisten kam. Über die Heuwaage verkehren Trams der Tramlinie 10 vom und ins Leimental.

Ob die Linien von den Gegner wirklich dort markiert wurde, wo dereinst die Mauern des Ozeaniums entstehen sollen, konnte beim Bauherr auf Anfrage der BaZ niemand sagen. Zolli-Vizedirektor Marc Riggenbach hat von der Aktion der Gegner nichts mitbekommen. Und anhand der Fotos könne er nicht beurteilen, ob die Linien richtig eingezeichnet wurden. Er verwies auf die Masse des Baukörpers von 28 mal 50 Metern und den bestehenden Bebauungsplan.

Gegner haben übertrieben

Genauere Auskünfte gab das Baudepartement. «Die erstellte Markierung zeichnet kein vollständig korrektes Bild», sagt Hofer. «Die Linien zum Heuwaageviadukt und zur Binningerstrasse bilden das grössere Untergeschoss ab.» Oberirdisch beginne das Gebäude erst in der Flucht des Brückengeländers am Auberg, also gut fünf Meter weiter hinten. Auf der Seite zum Nachtigallenwäldli würden die Dimensionen stimmen, soweit dies erkennbar sei. Was die Markierungen aber laut Hofer nicht zeigen: «Das Erdgeschoss ist kleiner als die Obergeschosse geplant zudem führen öffentliche Fusswege entlang und durch das Gebäude».