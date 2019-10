Sieben Verletzte nach Bus-Vollbremsung

Nach dem Tramunglück am Sonntag kam es am Montagmorgen erneut zu einem Unfall, in den die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) verwickelt waren. Ein Bus-Chauffeur hatte beim Wettsteinplatz eine Vollbremsung machen müssen. Gemäss Polizeiangaben hat der Unfall sieben verletzte Fahrgäste gefordert. Sechs von ihnen mussten ins Spital gebracht werden. Ein siebter begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.