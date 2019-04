Sie will die Grünliberalen entkompostieren

Am 23. Oktober 2016 spielte sich im St.-Francisco-Saal des Congress-Centers in Basel eine ergreifende Szene ab. Nach den Zwischenresultaten am Mittag des Wahlsonntags dachte die grünliberale Grossrätin Katja Christ, dass sie ihren Sitz verloren hat. Drei Stunden später hatte sie den Sprung doch noch geschafft. Sie brach in Tränen aus.