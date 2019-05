Sie stehen in Vevey ihren Mann

Das Publikum drängt sich am Strassenrand. Die einen klatschen, die anderen strecken ihre Handys in die Höhe. Sie fotografieren die in Weiss und Rot gekleideten Fifres et Tambours de Bâle, die an diesem 4. Mai in ­Vevey einen Festzug anführen. Dieser endet in den Galeries du Rivage, wo die Proklamations­zeremonie als Auftakt zur bevor­stehenden Fête des Vignerons stattfindet. Wie die Basler Fasnacht steht dieser Grossanlass auf der Unesco-Liste des immateriellen Weltkulturerbes.