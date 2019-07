«Sie schrien: ‹Du Nazi, verschwinde!›»

Am Unteren Rheinweg wurde am Dienstagnachmittag ein 44-jähriger Mann von einer Gruppe Unbekannter von hinten angegriffen und geschlagen. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Beim Opfer soll es sich um den Basler Pnos-Vorsitzenden Tobias Steiger handeln. Steiger hatte sich bei der BaZ gemeldet und den Angriff geschildert. Er habe zwischen 14 und 16 Uhr in der Stadt Unterschriften gesammelt, weil er für die ultrarechte Pnos für den Nationalrat kandidiert. Am Kleinbasler Rheinufer, auf Höhe der Offenburgerstrasse in der Nähe der Buvette, sei er dann unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Sie hätten ihm sein Notizbrett mit den 25 gesammelten Unterschriften entrissen und ihn mit Faustschlägen traktiert. «Als ich am Boden lag, schrien sie ‹Verschwinde, du Nazi!›», sagte Steiger.