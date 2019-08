Sie hört nie auf, Fragen zu stellen

Wo immer sie Ungerechtigkeiten ortet, stellt Arslan Fragen – etwa zu Menschenrechtsverstössen in der Türkei, in Syrien, in Saudiarabien oder im Sudan, zu Diskriminierungen durch die Polizei, durch die Asylbehörden oder die Justiz. Und vor allem Fragen zur Benachteiligung von Minderheiten oder zur Gewalt gegenüber Frauen.

Dank Arslan erhalten Menschen, die auf der Schattenseite der Gesellschaft leben, in Bern eine Stimme. Mit einigen Vorstössen hatte sie auch Erfolg. So setzte sie durch, dass sich der Bundesrat mit den Zwangsheiraten beschäftigen und die heutige gesetzliche Regelung überprüfen muss. Und ihr ist es auch zu verdanken, dass der Bundesrat die Einführung eines dritten Geschlechts im Personenstandsregister prüft. Eine Mehrheit fand im Nationalrat auch Arslans Motion für mehr Transparenz bei Verhandlungen über Freihandelsabkommen. Jetzt geht die Motion in den Ständerat.

«Netto null» schon 2030

Dass sie als Mitglied der Fraktion der Grünen auch dem Umweltschutz verpflichtet ist, versteht sich. Populistischer Aktionismus etwa zur laufenden Klimadebatte liegt ihr dennoch fern. Trotz Wahlkampf. Sie hat aber ein Postulat im Nationalrat deponiert, das alles über ihre politische Zielsetzung zur Klimaerwärmung aussagt: Sie verlangt, dass das Ziel netto null CO2-Emissionen in der Schweiz schon für 2030 statt erst für 2050 gesetzt wird.

Noch ist der Wahlkampf im Gang – und Arslan ist gefordert, zusätzlich zur laufenden Parlamentsarbeit um ihre Wiederwahl zu kämpfen. Schwierig, aber nicht ganz aussichtslos ist dies. Wenn Sibel Arslan den wackelnden Sitz in Bundesbern aber doch noch verteidigen will, muss sie vor allem eines: ihre Bescheidenheit bei den öffentlichen Auftritten ablegen.