«Sie haben sich ihre eigene Subkultur geschaffen»

An diesem tristen Nachmittag ist die Dreirosenanlage nicht gut besucht. Nur ein Jogger macht an einem Fitnessgerät seine Übungen. Und in einer Ecke unter der Brücke lungern um die 20 Personen herum. Aus ihren Musikboxen dröhnt sehr laute Musik. Plötzlich verfolgt ein Mann aus ebendieser Richtung einen anderen: Vermutlich nur ein Spass unter Freunden, denken wir. Doch dann zückt der Verfolger ein Messer. Die beiden rennen durch den Park, als wären die wenigen Anwesenden Luft. Völlig ausser Atem zieht der Flüchtende einen Pfefferspray. Er dreht sich um und sprüht dem anderen ins Gesicht. Jetzt flieht dieser.