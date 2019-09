Sie flehten nicht mal um Gnade

Die Frage, warum Deissler beispielsweise schon mit dem ersten Urteil zufrieden gewesen war und gar nicht in Berufung hatte gehen wollen, öffnet den Raum für Thesen. Möglich wäre, dass er das alles getan hatte und deshalb einfach schwieg. Oder aber er hatte verstanden, dass hier die Oberen der Stadt mit ihren Reichtümern einen Schauprozess aufzogen und er niemals aus den Fängen der Spinne entweichen konnte und das alles nur eine Farce war. Ein Vorwurf stützt diese Vermutung: Dem Mann wurde vorgeworfen, er habe den Pulverturm in die Luft sprengen wollen, was ein terroristischer Akt bedeutete, wie er Staatsfeinden, Umstürzlern und religiösen Fanatikern zugeschrieben wird. Was also wäre seine Motivation gewesen, so etwas zu tun?

Ein weiterer Hinweis für die Abschreckungstheorie durch die Reichen in Basel sind die Worte des Predigers, die er vor der Hinrichtung am Erdbeergraben sprach. Er geisselte die sündige Wolllust der Verbrecher an, der sie gefrönt hätten. «Bei allen möglichen Delikten, die im Raum standen – nie war von einem Sexualdelikt die Rede. Warum also erwähnte hier der Prediger das?» fragt Suter. Gut möglich, dass die Täter als allerletzter Abschaum dargestellt werden sollte, als jemand, der nichts anderes als den Tod verdient hatte.

Suter hinterfragt das Bild, das heute von den vier Tätern in den Geschichtsbüchern gegeben wird. Denn viele der Richter waren familiär eng verknüpft mit Fabrikanten, Stadtoberen und einflussreichen Zünftern. Deren Hab und Gut war durch die Hungersnot und die Bettler bedroht, Armut und soziale Ungleichheit fördert die Kriminalität, sie wollten etwas tun, um sich zu schützen. «Mit dem Urteil sagten sie den Leuten: Schaut her, was wir mit Dieben und Räubern machen», so Suter.