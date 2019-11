Showtime auf der Rosentalanlage

Clown Daniello nahm das ­Publikum beim Zelteingang in Empfang und sorgte als ulkiger Gastgeber bereits vor der Vorstellung für eine ausgelassene Stimmung. Die Show eröffnete Georg Schiessl als singender Zeltdirektor. Der Conférencier wurde jedoch bald von seinen komplizierten Liebesgeschichten abgelenkt, sodass Daniello immer wieder als Chefansager einspringen musste. Der Humorkünstler gilt übrigens als Pionier der Spital-Clowns. 1994 hielt er zum ersten Mal seine legendäre Clownsprechstunde in einem Berliner Spital ab und besucht seither regelmässig kranke Kinder sowie Betagte und Behinderte.

Während Daniello noch mit dem Publikum der vorderen Reihen herumblödelte, bereitete sich ­Akrobatin Alena Ershova auf ihren Auftritt vor. Die talentierte junge Russin trat bereits als Vierjährige im Zirkus auf. Nicht nur mit ihrer Schlangenmensch-Nummer, sondern auch mit dem Handstand-Equilibre und den Hula-Hoop-Darbietungen überzeugte die mehrfach ausgezeichnete Artistin.

Rasant ging es dann zu und her mit dem Rollschuh-Act der Skating Willers. Pierre Jean-paul Poissonnet und Stephanie Charlotte Rijkens präsentierten eine modern interpretierte Rollschuhnummer, wie man sie aus den Fünfzigerjahren kennt. «Ich getraute mich fast nicht mehr, mich zu bewegen», gestand eine Zuschauerin der ersten Reihe nach der Vorstellung.

In schwindelerregender Höhe

Ebenso erging es ihr, als das Trio Bokafi sich gegenseitig in die Luft schleuderte. In einem halsbrecherischen Spektakel sorgten die mehrfach ausgezeich­neten Ungarn für atemlose Momente. Bis ganz hoch in die Zeltspitze hangelten sich auch der Schweizer Joachim Ciocca und die Amerikanerin Natalie Oleinik. Die Vertikalseilkünstler gewannen am diesjährigen Young Stage Festival in Basel die Goldmedaille. In schwindelerregender Höhe zeigten sie ihre sinnliche Show.

Auch in diesem Jahr sorgten die beiden Spitzenköche Peter Moser und Robert Claudio Stöckl von «Les Quatres Saisons» für kulinarische Höhenflüge. Serviert wurde das Viergangmenü von den Singing Waiters, welche mit Gesang, Humor und Rasanz den Gaumenschmaus unter die Gäste brachten.