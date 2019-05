Senioren kämpfen gegen Parkplätze im Grünen

Die Alterssiedlung liegt idyllisch neben dem Rhein in einer parkähnlichen Anlage. Der Baumbestand stammt teilweise noch aus einer Zeit, als hier eine Villa, das Gut Rankhof, stand. Im Fällgesuch sind acht Bäume vermerkt: Ein Walnussbaum, drei Eiben, eine Winterlinde, ein Japanischer Ahorn und zwei weitere Ahornbäume. Auf einem Plan des Architekturbüros, der im Bau- und Gastgewerbeinspektorat eingesehen werden kann, käme der Parkplatz direkt bis an den lauschigen Teich im Garten zu liegen.

Treffpunkt im Sommer

Hier treffen sich die Senioren und Seniorinnen an schönen ­Tagen, spielen Brettspiele oder trinken einen Kaffee zusammen. «Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es die Bewohnerinnen Susi Müller und Heidi Rösti geschafft haben, die Leute aus ihren Zimmern zu locken», sagt Hediger und gibt zu bedenken: «Wer will das mit den Parkplätzen noch? Die Leute werden in ihren Zimmern bleiben und vereinsamen.» Auch der Lärm, den die zusätzlichen Fahrzeuge verursachen werden, bereitet ihr Sorgen.

Ein Besuch der BaZ am Montagmorgen hat gezeigt, wie beunruhigt die Bewohner sind. ­Gedacht war ein Augenschein vor Ort mit drei, vier Leuten. Gekommen sind nach einem Aufruf ­Hedigers fast 40. «Das ist eine Wohnzone, wir wollen keinen Gewerbeparkplatz», sagt Anwohner Paul Thüring. Auch Maria Schwarz findet den Parkplatz überdimensioniert. Sie befürchtet, dass mehr hinter dem Plan steckt: «Das ist Salamitaktik. Zwei, drei Parkplätze für Pro-­Senectute-Fahrzeuge würde ich ja verstehen, aber 17? Wofür ­werden die genau gebraucht?» Zudem sei der Platz zwischen den vier Wohnhäusern ein gefangener Platz. Und Bäume, die das CO 2 aus der Luft filtern, seien dann auch weniger da, so Hediger: «Wir haben einige Lungenkranke hier. Die werden den Unterschied merken.» Peter Sprüngli würde von seinem Wohnzimmer aus sehr viel weniger Bäume und viel mehr Autos sehen. Doch er hat auch praktische Bedenken: «Wo soll das Fussweglein hin, dass das Haus mit der Busstation verbindet? Ohne diesen Weg müssen die alten Leute mitten auf der Strasse gehen.»

Auch Susi Müller, die immer ein Witzchen auf den Lippen hat, wird bei dem Thema ernst: «Ich bin robust. Deshalb lese ich hier ständig ältere Leute auf, die umgefallen sind. Wenn dort Autos stehen, sehe ich sie nicht mehr.» Sogar eine Pro-Senectute-Mitarbeiterin ist aufgetaucht. «Ich wohne selber auch hier und habe mitgeholfen, dass die Anlage so grün ist, wie sie jetzt ist», begründet Heidi Rösti ihre Anwesenheit. Dass sie sich damit gegen ihren Arbeitgeber stellt, sei ihr egal: «Ich stehe zu meinen Leuten hier.»

Ökonomischer Gedanke

Michael Harr, Geschäftsführer von Pro Senectute beider Basel, ist etwas enttäuscht von den Bewohnern: «Pro Senectute ist hier, um die Leute zu unterstützen, nicht um ihnen zu schaden. Eigentlich könnten sie uns schon ein bisschen vertrauen.» Weshalb auf dem Fällgesuch acht Bäume verzeichnet seien, wisse er nicht. Er versichert aber, es sei nie geplant gewesen, die drei grossen Bäume am Teich zu fällen. Die Pläne seien auch jetzt noch alles andere als definitiv.