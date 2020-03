Seltenes Reh in den Langen Erlen überfahren

Am vergangenen Samstag um 3.30 Uhr in der Früh, wurde es nicht von seinen natürlichen Feinden, sondern von einem Mercedes getötet. Das Albino-Reh, so Polizeisprecher Jörg Kiefer des Landkreises Lörrach, erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und so wurde der Bock schliesslich von den Polizisten mit einem Schuss von seinem Leiden erlöst.

Der Kadaver wurde von einem Jagdpächter mitgenommen. Yannick Bucher, Ranger im Landschaftspark Wiese, weiss bereits seit Samstagmorgen, dass der weisse Rehbock umgekommen sei. Auch teile er «20 Minuten» mit, dass die Ranger vor einem Jahr die Arbeiten im Landschaftspark aufgenommen hätten und seither das Tier schon gesichtet worden sei. Sie hätten jedoch nichts gesagt, um das Tier vor Fotografen zu schützen, da es schon sehr besonders sei.

Im gesamten Naturschutzgebiet gibt es sehr viele Rehe und der Lebensraum für den Sonderling sei gut gewesen, abgesehen von der Strasse, meint Bucher. Dadurch, dass die Böcke im Frühling zu Einzelgängern werden und ihr Revier verteidigen, ist es laut Ranger gut möglich, dass das grazile Tier von seinen Artgenossen davongejagt worden ist.