Schwerverletzter nach Streit in türkischem Club

In einem türkischen Club in Basel sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen aneinandergeraten. Drei Männer wurden verletzt - einer von ihnen lebensgefährlich.

Gemäss Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt feierten rund 150 Personen im Club Ezgi Türkü Evi. Offenbar sei es gegen 3.30 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Brüder hätten das Lokal verlassen und seien vor dem Club von mehreren Angreifern attackiert worden.