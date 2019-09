Schwer verletzt nach Sturz mit dem E-Trottinett

Am Dienstag, 03.09.2019, ca. 1825 Uhr, stürzte ein E-Trottinett-Fahrer aus noch nicht bekannten Grün­den auf dem Fussgängersteig an der Schwarzwaldbrücke in Richtung Kleinbasel zu Boden. Beim Sturz wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er mit der Sanität zwecks Kontrolle zur Notfallaufnahme des Universitätsspitals Basel gebracht werden musste.