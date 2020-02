Schutzengel über dem Markt

Am Marktplatz tut sich wieder einmal etwas. Der Märthof erfährt eine Neubelebung: Er wird zu einem Hotel umgebaut. Die Liegenschaft hat hier schon vieles beherbergt – zuletzt eine Filiale des Interdiscount und davor eine Art Shoppingcenter mit einem Café im Dachgeschoss. Das Haus, das in den 1970er-Jahren zusammen mit dem Singerhaus einem Betonbau hätte weichen sollen, ist dank einer Volksabstimmung erhalten geblieben. Heute kann man sich das Gebäude mit seinen beiden Zwiebeltürmchen nicht mehr wegdenken; es gehört zum Stadtbild wie das Rathaus und schliesst den Marktplatz am nördlichen Kopfende in eleganter Weise ab.