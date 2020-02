Schulmobiliar für die Ewigkeit

In der Welt von gestern lernten Kinder schreiben, indem sie mit Wandtafelkreide Buchstaben und Wörter formten. Lehrer verwendeten die Kreide manchmal als Munition, um störende Schüler in Schach zu halten.

In der Welt von heute üben Erstklässler das Abc mit dem Digitalstift auf ihrem Tablet. Analog ist out, digital ist in. Zumindest glauben das viele. Doch sie irren sich. In Basels Schulzimmern findet sich zwar moderne Technologie, doch in den Primar- und Sekundarschulen setzt der Kanton noch immer auf ein Möbel, von dem man glaubte, es sei längst auf der Entsorgungshalde der Geschichte gelandet: die klassische Wandtafel.