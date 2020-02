Schulen sollen auf Flugreisen verzichten

«Wir fordern, dass Schulabschlussreisen an Gymnasien, die mit dem Flugzeug bestritten werden, gesetzlich verboten werden.» Das verlangt eine Petition von Schülerinnen und Schülern, die im vergangenen Jahr eingereicht worden ist. Die Petitionskommission des Grossen Rats befürwortet in ihrem Bericht mit fünf gegen zwei Stimmen ein für alle Gymnasien verbindliches Flugverbot. Dafür soll die Petition an den Regierungsrat überwiesen werden.