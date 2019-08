Schüler fallen direkt in tieferes Niveau

Am Montag ist Schulbeginn. Sechs Tage vor dem ersten Schultag erhielten die Eltern aller Basler Sekundarschüler einen Brief des Erziehungsdepartementes (ED). Darin steht in fünf knappen Sätzen, dass sich die Bedingungen für den Abstieg in tiefere Leistungszüge ab Schulbeginn verändern.