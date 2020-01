Schoren-Mieter erhalten lukratives Angebot von der Credit Suisse

Vor zwei Monaten hat sich auch Lailani Farha, UNO-Sonderberichtserstatterinfür Recht auf Wohnen, eingemischt und in Briefen an die Credit Suisse und den Bundesrat kritische Fragen gestellt. Darauf hat die CS jetzt geantwortet.

Ausweichmöglichkeiten geschaffen

Man habe den verbliebenen Mietparteien das Angebot gemacht, ein Jahr länger im Haus bleiben zu können. Die 19 Parteien im Bau I am Schorenweg 20/22 können noch bis Ende Februar 2021 in ihrer Wohnung bleiben und müssen nur die Hälfte des Mietzinses bezahlen. Danach können sie in den Bau II am Schorenweg 30/32 ziehen, wo zurzeit 38 Wohnungen frei sind, da schon viele Mieter eine neue Wohnung gefunden haben.

Nach erfolgter Renovation, die rund ein Jahr dauern wird, können die Mieter in den Bau I zurückziehen. Dieselbe Rochade erfolgt, wenn danach der Bau II renoviert wird. Dafür müssen sich die Einsprecher verpflichten, die miet- und baurechtlichen Verfahren zurückzuziehen. Noch ist die Mieterhöhung für die neuen Wohnungen unklar. Die Mieten würden sich jedoch im marktüblichen Rahmen bewegen und seien um einiges tiefer als in den neuen Hochhäusern nebenan, wie Raymond Rüttimann von der Credit Suisse Asset Management im Gespräch mit der BaZ sagt.

Keine Rendite möglich

Bislang hat der Mieterverband vom «renditegetriebenen Handeln» der CS gesprochen. Dagegen wehrt sich die Credit Suisse. «Die Rendite nach der Sanierung ist tiefer als vor der Sanierung», sagt Rüttimann. Eine Gesamtsanierung sei jedoch unumgänglich, da sich im Laufe der Untersuchungen gezeigt habe, dass feuerpolizeiliche und erdbebenertüchtigende Massnahmen nötig seien. «Wenn es brennt und wir die nötigen Sanierungen nicht gemacht haben, stehen wir in der Verantwortung», sagt Rüttimann.

Die Rendite nach der Sanierung ist tiefer als vor der Sanierung.»Raymond Rüttimann, CS Asset Management

Mehr als die Hälfte der 196 Mietparteien habe schon eine neue Wohnung, sagt Remo Fumagalli, Leiter der Wincasa Filiale Basel. Im Block I sind nur noch 19 der 98 Wohnungen bewohnt. Man habe die auszugswilligen Mieter eng begleitet, sagt Fumagalli. «Wir richteten eine Hotline ein, auf der uns die Mieter auch heute noch jederzeit erreichen können.» Gegen 30 hätten davon Gebrauch gemacht. Zudem konnten Mieter, die den Wunsch hatten, vor dem Enddatum des Mietvertrags auszuziehen, ihre Wohnungen mit einer Kündigungsfrist von nur 30 Tagen verlassen. . «Sie können also sehr schnell eine neue Wohnung beziehen, wenn sie eine finden.» Und man habe sie intern auf eine Dringlichkeitsliste gesetzt und mit anderen Wohnungsvermittlern Kontakt aufgenommen und auf die Dringlichkeit hingewiesen. Ausserdem gab es eine Umtriebsentschädigung in der Höhe von einigen hundert Franken.

Mehrzahl der Mieter skeptisch

Die Mehrzahl der direkt Betroffenen Mieter hätten sich zum Vergleich skeptisch geäussert, sagt Beat Leuthardt vom Mieterverband Basel. Wenn die Verantwortlichen von einer Marktmiete sprächen, würde das mindestens eine Verdoppelung der heutigen Miete entsprechen und dies könne sich kaum jemand leisten. Heute zahlen die Mieter zwischen 1000 und 1700 Franken für eine Zwei- bis Dreizimmerwohnung.