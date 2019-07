Schon wieder Tram-Chaos in der Innenstadt

Schon 2017 gesperrt Der Bankverein ist ein neuralgischer Knoten für das Basler Schienennetz. Die Sanierung hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Passagiere von BVB und BLT. Während der rund zweiwöchigen Baustelle wird der Perimeter auch für Autos und sogar Velos komplett gesperrt sein.

Am Steinenberg wurden zuletzt im Sommer 2006 sämtliche Gleise ausgetauscht und das Gleisbett saniert. Laut Ausschreibung im Kantonsblatt erfolge der Schienenersatz rund um den Bankverein «gemäss der Erhaltungsplanung», da die Gleise im Bereich dieses Knotens ihre Lebensdauer erreicht hätten. Allerdings ist es erst zwei Jahre her, als das letzte Mal der Tramverkehr in der Basler Innenstadt wegen einer Grossbaustelle am Steinenberg blockiert war.

Vom 9. bis zum 30. September 2017 ersetzten die BVB am Steinenberg 525 Schienenmeter sowie acht Weichen und vier Kreuzungen. Im gleichen Jahr, aber nicht gleichzeitig, war wegen Bauarbeiten während dreier Monate die Mittlere Brücke gesperrt. Gleichzeitig gab es in jenem Sommer 2017 auch einige kleinere Baustellen, die für zusätzliche Umtriebe für die Passagiere sorgten, beispielsweise weil wegen Belagsarbeiten am Aeschengraben der Tramverkehr dort zeitweise umgeleitet wurde.

Auch in diesem Jahr mussten Pendler schon viel Geduld haben: Die Sanierung und der Umbau der Haltestellen am Centralbahnplatz, die sich langsam ihrem Ende zuneigen, verlangten den Passagieren vieles ab. Insbesondere in der ersten Bau-Etappe wurde das Tramnetz völlig durcheinandergewirbelt.

Personal fehlt Weil die BVB mit einem Personalmangel kämpfen, wird die Vollsperrung des Bankvereins auch für das Fahrpersonal anspruchsvoll. In dieser Zeit wird die Linie 2 mit einem Tramersatz mit Bussen bedient. «Die Bauzeit wird insbesondere für unsere Fahrgäste eine Herausforderung darstellen», sagt Körkel.

Die BVB-Sprecherin glaubt aber nicht, dass diese zu einem Problem für den Betrieb wird. Einerseits, weil es «viele» polyvalente Fahrdienstmitarbeiter bei den BVB gebe, also Chauffeure, die sowohl Trams als auch Busse steuern dürfen. Andererseits, weil die Situation für das Personal auch bei der ersten Bauphase am Centralbahnplatz ganz ähnlich war und dort «gut bewältigt werden konnte». Körkel weist zudem darauf hin, dass man 2019 wegen des akuten Personalmangels 100 zusätzliche Fahrdienstmitarbeiter einstellen und ausbilden wird und die gleiche Anzahl auch im kommenden Jahr dazukommt.