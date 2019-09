Schoggi ist nicht gleich Schoggi

Gnädinger selbst kann in ihrem Schoggi-Reich 600 verschiedene Schokoarten vorweisen – alle reihen sie sich auf den hohen Holzregalen aneinander, die ein wenig an eine Bibliothek erinnern. Aufgeteilt sind die Regale nach Kontinent und Land, wo die Schokolade herstammt – Schweiz, Europa und Übersee –, auch die Eigenmarke Xocolatl hat ihren eigenen Platz. Kunden finden bei ihrem Einkauf Schoggi in Tafelform, aber auch Pralinés, Brotaufstriche oder Pulver für heisse und kalte Trinkschoko­laden. Im hinteren Bereich des Ladens kann in einem Café eine Tasse davon genossen werden.

Gnädinger und ihr siebenköpfiges Team legen grossen Wert darauf, dass es sich bei der an­gebotenen Ware um Grand-Cru-Schokolade handelt: «Ich bin ­weniger an Massenprodukten interessiert, sondern viel mehr an den Nuancen der verschiedenen Kakaosorten.» Zudem arbeite sie nur mit kleinen Schokoladenproduzenten, die fair und ethisch-sozial aufgebaut seien, erklärt die Unternehmerin. Auf Inhaltsstoffe wie Palmöl verzichtet Gnädinger bei ihren Produkten bewusst.

Die Idee, ein Schokoladenfachgeschäft zu gründen, trieb sie vor 14 Jahren schon um. «Doch als ich einen Tagi-Magi-Artikel von Max Küng las, fiel der Groschen», so die Unternehmerin. «Im Artikel stand, dass bei der Schweizer Schoggi der Fokus hauptsächlich auf der Milch liegt, nicht auf der Kakaobohne. Da wusste ich, das wäre etwas Neues.»

Ideen durch Visionen

«Am Anfang habe ich selbst die Plantagen bereist und mit Kakaobauern vor Ort gesprochen – heute kommen viele Produzenten gleich selber auf uns zu. Manchmal bringen auch Kunden etwas zum Probieren mit und liefern Ideen für neue Produkte», so Gnädinger. Manchmal habe sie aber auch selber Visionen. Dann experimentieren jeweils zwei Schweizer Confiseure in Gnädingers Auftrag für die Eigenmarke Xocolatl mit Aroma-Kombinationen und Kakaomassen. «Meine Confiseure arbeiten unter anderem mit einem der weltbesten Kakaoproduzenten, der Schweizer Firma Felchlin, zusammen», sagt die Schokoladenexpertin. Die Entwicklung eines neuen Produkts dauert jeweils um die sechs Monate. Die Verpackung der Eigenmarke wird von Menschen mit Behinderung im Bürgerspital Basel hergestellt.

«Besonders beliebt ist die Xocolatl-Milchschokolade mit Zitronenaroma. Im Gegensatz zu Orangenschokolade ist jene mit Zitrone eher unbekannt. Diese sorgt aber für einen sauer-süssen Geschmack und für einen Krokant-Effekt, ist also eher knusprig», führt Maren Gnädinger aus. Sie selbst sei kein Massstab dafür, anzugeben, welche Schokolade die beste unter ihren Schoggi sei: «Ich teste Schokolade anders als die meisten Leute», sagt sie. «Unten im Lager habe ich einen Tisch mit vielen Mustern, die ich degustieren muss – sei es eine neue Linie, ein neues Produkt; den jeweiligen Geschmack speichere ich geistig ab, damit ich die Kunden später kompetent beraten kann.»Ob sie privat überhaupt noch zu Süssem greife? Maren Gnädinger lacht und sagt: «Manchmal habe ich dann doch eher Lust auf Käse.»

Xocolatl, Marktgasse 6, Basel. Offen von Mo–Fr: 9–18.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr. www.xocolatl.ch