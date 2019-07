«Schiffe brauchen ein Notsystem»

Zwei Schifffahrtsexperten, sie wollen namentlich hier nicht genannt werden, winden dem Lotsen, dem Kapitän und dem Besatzungsmitglied auf dem am Donnerstag verunglückten Frachtschiff «Camaro VI» ein Kränzchen. «Der Lotse am Steuer hat sicher sein Bestes gegeben und hat mit etwas Glück in der Mittleren Brücke ein Loch gefunden.» Seiner Meinung nach hätte es bei der Mittleren Brücke auch schlimmer kommen und sich der Frachter querstellen können. Wie 1984 die «Corona», hätten die Wassermassen das Schiff im schlimmeren Fall auf der Südseite gegen die Mittlere Brücke gedrückt und die Durchfahrten blockieren können. Damals war die Brücke und die Rheinschifffahrt während 17 Tagen blockiert und der wirtschaftliche Schaden ging in die Millionenhöhe.