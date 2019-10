Schiene darf bleiben, Strasse soll weg

LDP-Grossrat Jeremy Stephenson, Gegner einer Überweisung an die Regierung, spricht denn auch von einer «Zwängerei» seitens Grossenbachers. «Die sollten wir eigentlich nicht dulden», sagte Stephenson und fragte, ob es formell überhaupt möglich sei, innerhalb weniger Monate zweimal denselben Vorstoss einzureichen. Offenbar ja.

Tunnel quersubventionieren

Grossenbacher kontert die Kritik, als Zwänger dazustehen. Er habe die ursprüngliche Fassung mit einem Vorschlag ergänzt. In der Tat. Sein im Juni abgelehnter Vorstoss enthielt neben dem Abriss der Osttangente auch, dass diese komplett unterirdisch geführt werden müsse. Im neuen sind nun diese zwei Forderungen enthalten plus die Präzisierung, wie die komplett unterirdische Lösung mitfinanziert werden könne. Grossenbacher: «Mit dem Verkauf des Bodens für Wohnraum, der durch den oberirdischen Abbau der Osttangente frei wird, kann man einen Teil der unterirdischen Tunnellösung quersubventionieren.»

Bei einer Umsetzung der Motion kämen also in der Breite die Hochhäuser gleich neben die Schienen zu stehen (Bild). Schliesslich ist die Verlagerung des Schienenstrangs unter die Erde in Grossenbachers Vorstoss kein Thema. SP-Verkehrspolitikerin Lisa Mathys sieht kein Problem darin, dass die Wohnungen gleich neben Gleisen gebaut würden. Sie begründet das mit dem Lärmschutz, der für die Bahn ­alleine einfacher zu realisieren wäre als für Bahn und Autobahn zusammen. Mathys bezeichnet die Eisenbahnlinie allein als «viel weniger einschneidend» als die mehrspurige Autobahn. «Die durchschnittenen Quartiere Gellert und Breite sind mit dem Lärmschutz immer wieder vertröstet worden, sie leiden aber auch unter der Luftverschmutzung durch die Autobahn.»

Regierung ist alarmiert

SP-Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels wollte den Vorstoss nicht annehmen. «Uns ist es gelungen, den Bund vom Bau des Rheintunnels zu überzeugen, und er übernimmt auch die Kosten von rund zwei Milliarden Franken.» Diese zusätzliche Autobahn dient zur Entlastung der heutigen Osttangente und soll den Nord-Süd-Transitverkehr aufnehmen und zwischen Birsfelden und der Nordtangente unterirdisch geführt werden.

Die Basler Regierung fürchtet, dass eine endgültige Überweisung des Vorstosses von Grossenbacher die Beziehungen zum Astra und anderen Bundes­behörden «nachhaltig belastet» und den langsam «erarbeiteten Goodwill» zerstöre.