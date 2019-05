Neue Konzert-Bar mit Fumoir

Bei der Namensgebung stand Goethe Pate. Nach längeren Umbauarbeiten präsentiert sich «Schall und Rauch» nun seit vergangenem Samstag als neuester Treffpunkt in der Rheingasse 25, unmittelbar neben der «Sonne».

Initiant der rund 31 Meter tief in das Gebäude hineinreichenden Lokalität ist Nikhil Bigler, der zusammen mit seinen Kollegen Marc Sapulowitsch und Martin Szaradics eine GmbH gründete. Der Gastronom arbeitete zuvor während zwanzig Jahren mit Claude Gaçon in der Cargo-Bar. Während zwölf Jahren war er Geschäftsführer und bestritt das Musikprogramm. Mit Gaçon zusammen war er auch im Sudhaus tätig. Doch irgendwann kam der Drang nach Veränderung. «Ich suchte ein halbes Jahr nach einem neuen Lokal und fand dieses an der Rheingasse. Die Lokalität faszinierte mich sofort.» In die Cargo Bar seien viele extra wegen der Bar gekommen; in der Rheingasse «hat es mehr Laufkundschaft», glaubt Bigler.