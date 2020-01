Satan in der reformierten Kirche

Gottesurteile sind Teil einer düsteren Geschichte – auch in Basel. Man fesselte beispielsweise eine vermeintliche Hexe an eine Leine oder verschnürte sie wahlweise in einem Sack und warf sie in den Rhein. Ging die Hexe unter, war sie erlöst. Trieb sie oben weg, galt sie als schuldig und wurde entweder verbrannt oder ertränkt. Wasserprobe nennt man diese Form der Wahrheitsfindung, welche immer nur ein Ziel kannte: die Bestrafung der Verdächtigen.