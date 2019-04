Sanierung der Sportanlage Schorenmatte wird teurer

Garderoben werden ersetzt

2018 bereits erledigt wurde das neue Sportfeld Ost; dazu wurde auch die Zufahrtsstrasse verlegt, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Bis 2020 werden nun die einst nur für den Sommerbetrieb gebauten Garderoben ersetzt und das West-Feld saniert. Der «aktuelle Projektstand» zeigt laut Communiqué jedoch «neue Erkenntnisse».

Zum einen hat sich die Bausituation im Grundwasser als aufwändiger erwiesen als erwartet, wie im Hochbauamt zu erfahren war. Nötige Schutzmassnahmen kosten Geld. Zudem habe man eine bestehende Transportwasserleitung baulich schützen und einen Gewölbekanal verstärken müssen, bevor man darauf bauen konnte.

Teils schon verbaut

Zum Anderen stammt die Studie, auf der die Pläne basieren, aus dem Jahr 2014. Seither haben sich Standards beispielsweise zu Garderoben geändert: Waren zunächst Duschen mit zwei Türen zur alternierenden Nutzung aus zwei Garderoben geplant, so will man neu eine kleinere Dusche pro Garderobe bauen. Das soll Konflikte vermeiden.

Die Regierung hat die so absehbaren Mehrkosten von gut anderthalb Millionen jetzt dem Parlament beantragt; ein Teil davon ist jedoch bereits verbaut. Lehnt der Grosse Rat die Aufstockung der Ausgaben ab, so müsse man halt über die Bücher und schauen, wo Abstriche möglich sind, um in der 2016 bewilligten Summe zu bleiben, hiess es im Hochbauamt weiter.