Sanierung der Pflästerung auf Marktplatz dauert länger

Die letzten zehn Meter der Pflästerung in Richtung Freie Strasse werden erst 2020 im Rahmen der Belagserneuerung in der Einkaufsstrasse fertiggestellt. Grund sei eine unterirdische Elektrostation der Industriellen Werke Basel, die von den Bauarbeiten in der Freien Strasse tangiert werde. Dieser Abschnitt wird vorläufig provisorisch asphaltiert.