SVP-Grossrat will BVB verstaatlichen

Zwar sei vor der Auslagerung nicht alles besser gewesen. «Aber die BVB müssen wieder näher an die kantonale Exekutive und Legislative rücken, um ihrem Auftrag gerecht zu werden», argumentieren die Motionäre.

Wessels soll Führung übernehmen

Krummenacher und Gröflin regen eine die Definition einer Unternehmensphilosophie» an, mit der «eine gesunde Balance zwischen öffentlichem Zweck und Rentabilität festgelegt wird» und die Wiedereingliederung der BVB in die kantonale Verwaltung.

Die Führungsverantwortung soll dann wieder bei der Regierung liegen, Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels wäre dann direkt für die BVB verantwortlich. Einen Verwaltungsrat würde es nicht mehr brauchen. Die Aufsicht hätten der Grosse Rat und seine Kommissionen. Die Motionäre würden den BVB aber eine finanzielle Flexibilität mit Globalbudgets ermöglichen wollen. BVB-Mitarbeiter würden wieder nach kantonalem Personalgesetz angestellt.

SVP findet Vorstoss «peinlich»

Die politische Linke fordert die Wiedereingliederung der BVB seit Jahren. Dass der Vorschlag aber ausgerechnet von einem SVP-Grossrat kommt, erstaunt auch dessen eigene Partei. Die Basler SVP bezeichnet den Vorstoss am Freitag in einer Mitteilung angesichts des neuesten GPK-Berichts als «zynisch». «Nur weil der zuständige SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels nicht in der Lage ist, seinen Aufsichtspflichten gegenüber den BVB ausreichend nachzukommen, kann nun nicht die Konsequenz des Versagens von Regierungsrat Wessels eine Wiedereingliederung sein», schreibt die Partei. Nicht die Auslagerung der BVB sei das Problem, sondern das seit Jahren vorherrschende Missmanagement.

SVP-Grossrat Joël Thüring, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, der geholfen hat, das jüngste BVB-Debakel auszuleuchten, signalisierte bereits an der GPK-Medienorientierung vom Donnerstag seine Antipathie gegenüber allen Ansinnen, die BVB wieder zum Staatsbetrieb zu machen: «Andere Kantone haben ihre Verkehrsbetriebe auch ausgelagert, haben aber nicht solche Probleme.» An der Unternehmensform könne es also nicht liegen.

Die SVP ärgert sich insbesondere darüber, dass «ausgerechnet eine SP-Vertreterin diese Forderung einbringt», sei doch die SP seit über zwei Jahrzehnten hauptverantwortlich für die Führung der BVB. Dass auch Gröflin den Vorstoss mitträgt, ignoriert die Partei in der Mitteilung.

Gröflin ist sich bewusst, dass er in der Partei mit seiner Motion Staub aufwirbelt. «Eine wirkliche Privatisierung der gewerkschaftlich organisierten BVB ist politisch nicht möglich. Die jetzige Zwitterlösung hat zur Katastrophe geführt. Ist die BVB wieder ein Staatsbetrieb, erhält das Parlament wenigstens wieder Einblick in die BVB-Geschäfte und kann wieder mitbestimmen.»