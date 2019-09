SVP fordert: Wessels soll die Finger von den BVB lassen

Die SVP Baselstadt wird am Mittwoch im Grossen Rat eine Parlamentarische Erklärung einreichen und sich dafür stark machen, Regierungsrat Hans-Peter Wessels das Dossier zu den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) zu entziehen. Wessels Glaubwürdigkeit sei auf dem Nullpunkt, kündet die Partei in einer Mitteilung an. Angesichts der Tragweite des Sonderberichts der Geschäftsprüfungskommission (GKP) ist für die SVP klar, dass ein «weiter so» mit Wessels nicht möglich sei.