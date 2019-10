SVP beschuldigt Juso des Vandalismus

Überklebt, abgerissen, mit dickem Filzstift verunstaltet: So präsentieren sich derzeit viele Wahlplakate im Kanton Basel-Stadt. SP-Ständeratskandidatin Eva Herzog hat im Gundeli etwa ein Fragezeichen auf der Stirn. Besonders hart scheinen die Plakate der SVP von derartigen Vandaleakten betroffen zu sein. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, seien noch nie «derart gehäuft» Plakate bei Wahlen zerstört worden wie in diesem Jahr. Derartige Akte seien ein «Angriff auf die Demokratie». Die SVP schreibt weiter, dass in Basel Stadt ein «demokratisches Miteinander» offenbar nicht mehr möglich sei.