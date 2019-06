SP nominiert Tanja Soland für Herzog-Nachfolge

Soland wurde per Akklamation zur offiziellen SP-Kandidatin gekürt. Am Montag hatten die vier bürgerlichen und rechten Parteien FDP, LDP, CVP und SVP eine gemeinsame Gegenkandidatin vorgestellt: Es handelt sich um die 1972 geborene FDP-Vizepräsidentin und Ökonomin Nadine Gautschi. Ihre offizielle Nomination steht aber noch aus. Sie soll am 2. Juli erfolgen.

Damit werden sich im Herbst zeitgleich mit den nationalen Wahlen voraussichtlich drei Frauen um den freiwerdenden Regierungsratssitz bewerben: Neben Soland und Gautschi hat auch noch die GLP-Grossrätin Katja Christ ihre Kandidatur angekündigt.