Rund 4000 Franken für eine neue Staatsbürgerschaft

Warum sie den roten Pass möchten, erklärten einige von ihnen der «Basler Zeitung». «Mit dem Schweizer Pass würde ich mich viel besser fühlen», sagte eine Frau, die anonym bleiben will. Sie sei vor zehn Jahren und fünf Monaten aus Serbien eingewandert und wolle nie mehr zurück. «Die Arbeit, das Leben, die Kultur, die Politik - alles ist besser in der Schweiz», sagte sie.

Politische Partizipation

Er sei seit elf Jahren in der Schweiz und wolle endlich wählen und abstimmen können, erklärte Christian, ein Deutscher. «Die Hauptsache ist, dass ich mich an den politischen Pro zessen beteiligen kann. Einen anderen Vorteil sehe ich nicht.» Die Einbürgerungsgebühren würden fast 3000 Franken kosten; dazu kämen Kosten für Einbürgerungskurse. Auf den ersten Blick sei dies recht teuer. «Aber ich habe keinen Vergleich, was es in anderen Ländern kostet.» Insgesamt sei es ihm aber 4000 Franken wert, eine zweite Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Mit einem Schweizer Pass wäre es für ihn einfacher, ein Visum für Länder ausserhalb der EU zu erhalten, betonte ein 42-jähriger Iraner, der in Basel Physik studiert hat und seinen Namen lieber nicht nennt. Wählen und abstimmen wären ihm ebenfalls wichtig; mit seinem Vater, der Schweizer ist, diskutiere er oft über Politik. Die Gebühren für die Einbürgerung seien schon hoch, aber man bekomme ja auch viel dafür. Mit der Einbürgerung muss der Iraner aber vorläufig warten, er ist arbeitslos.

Zur Informationsveranstaltung hatten das Migrationsamt Basel-Stadt und die drei Bürgergemeinden Basel, Riehen und Bettingen eingeladen. In der Fragerunde wollte ein Mann mit Niederlassungsbewilligung C wissen, ob sich an der Steuer belastung etwas ändere, wenn er Schweizer würde. Nein, hiess die Antwort vom Migrationsamt, wo Einbürgerungswillige übrigens jeweils am Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr ohne Voranmeldung beraten werden. «Wie lange muss ich dort warten?», fragte eine Frau. «Unsere durchschnittliche Wartezeit beträgt 20 Minuten», antwortete Oliver Meury vom Migrationsamt.

Sehr tiefe Durchfallquoten

«Wie hoch sind die Durchfallquoten?», lautete eine nächste Frage. Wer die Einbürgerungskurse mache, habe sehr gute Chancen, erklärte Stefan Wehrle, Präsident der Einbürgerungskommission bei der Bürgergemeinde der Stadt Basel.

Die Fragen der Einbürgerungskommission würden zuvor an den Kursen erläutert. Gefragt wird etwa, wie lange die Fasnacht dauert und was der Unterschied ist zwischen einer Initiative und einem Referendum. Bei Frauen sei die Erfolgsquote etwas höher, das weibliche Geschlecht schneide in 98 Prozent der Fälle besser ab, fügte Wehrle schmunzelnd hinzu. Im Jahr 2018 liessen sich 964 Ausländer einbürgern, 2017 waren es 1052.